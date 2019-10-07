Москва, , 14:49 — REGNUM Начиная с сентября 2017 года минимальная цена чешской модели Skoda Octavia в России выросла на 179 тыс. рублей. Об этом сообщается на сайте «Цена Авто».

Skoda Octavia G-TEC Robert Basic

На данный момент стоимость Skoda Octavia в начальной комплектации Active с 110-сильным мотором рабочим объёмом 1,6 л и механической коробкой передач начинается от 1 119 000 рублей. А самая дорогая модификация Style с 180-сильным мотором объёмом 1,8 л и коробкой «автомат» стоит 1 578 000 рублей.

Напомним, 23 сентября 2019 года автокомпания Skoda объявила о начале в России отзывной кампании. Под отзыв попали 1242 машины из-за возможного брака, приводящего к утечке моторного масла.

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