Ростов-на-Дону, , 14:40 — REGNUM Возможности самолёта-амфибии Бе-200, произведённого специалистами Таганрогского авиационного научно-технического комплекса имени Бериева (Ростовская область), были представлены в Турции. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

В Стамбуле на фестивале авиации, космоса и технологий «Teknofest-2019» пилоты провели мастер-класс для участников.

«В ходе показательных полётов были продемонстрированы маневренные возможности самолета и выполнялись сбросы воды на очаг условного пожара», — уточняется в сообщении.

ИА REGNUM ранее сообщало, что Турцию заинтересовали таганрогские самолёты-амфибии Бе-200, предназначенные для тушения лесных пожаров. Возможность покупки Анкарой спецбортов обсуждалась в начале сентября 2019 года.

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