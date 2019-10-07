Красногорск, , 14:57 — REGNUM В департамент развития внутренней торговли, системы цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции Министерства промышленности и торговли России поступает много абсурдных обращений на заведения общепита. Об этом заявил директор данного департамента Минпромторга РФ Никита Кузнецов на панельной дискуссии на выставке PIR Expo, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Проблема, по мнению чиновника, заключается в том, что такие обращения являются основанием для проверки бизнеса. Представитель Минпромторга считает, что подобную практику следует прекращать.

«Тут нужно либо вводить ответственность за заведомо необоснованную жалобу, или надо с этим прекращать. Если пересматривать глобально принцип ответственности руководителя и компании, коли мы ставим эти вопросы, то нужно ставить вопрос потребительского терроризма. Вопрос не очень простой, но и не сильно сложный», — заявил Кузнецов.

Читайте ранее в этом сюжете: Минпромторг предложил оставить в СанПиН для кафе один пункт: «Не травить»