Ростов-на-Дону, , 14:33 — REGNUM Прямое воздушное сообщение из Ростова-на-Дону и в Баку (Азербайджан), Тель-Авив (Израиль), Паттайю (Таиланд) и на Гоа (Индия) будет запущено в ближайшее время.

Авиакомпания AzurAir запустит рейс в Паттайю 30 октября, на Гоа — 5 ноября.

Авиакомпания «Азимут» будет доставлять пассажиров в столицу Израиля с 1 декабря, в Баку — со 2 декабря.

ИА REGNUM напоминает, что ранее сообщалось о дополнительном рейсе из Ростова-на-Дону в Стамбул.

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