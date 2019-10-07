Сеул, , 14:36 — REGNUM Южнокорейская авиакомпания Asiana Airlines намерена увеличить число рейсов на Тайвань. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на представителей компании.

По их словам, с 27 октября авиакомпания намерена увеличить число рейсов по маршруту Инчхон — Гаосюн (до семи), по маршруту Инчхон — Тайбэй (до двух) и по маршруту Инчхон — Тайчжун.

Напомним, что в этом году южнокорейская авиакомпания запустила новые нерегулярные рейсы до Мельбурна (Австралия), Лиссабона (Португалии) и Каира (Египет).

Кроме того, Asiana Airlines намерена пересмотреть свои авиарейсы и заменить непопулярные направления, как это произошло с заменой японских авиарейсов на рейсы Инчхон — Фукуок (Вьетнам) и Инчхон — Гаосюн.