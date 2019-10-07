Москва, , 14:33 — REGNUM По итогам сентября 2019 года в России было реализовано 717 сертифицированных автомобилей KIA с пробегом в рамках программы «KIA Уверен», что на 21% больше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба компании.

За период с января по сентябрь 2019 года было продажи сертифицированных машин южнокорейской марки выросли на 26%, до 5833 единиц.

Стоит отметить, что на начало октября 2019 года на территории страны работают 108 официальных дилеров по программе «KIA Уверен».

Напомним, программа «KIA Уверен» предусматривает покупку автомобилей корейской марки в возрасте до 5 лет и с пробегом до 150 тыс. км. Для того, чтобы принять участие в этой программе машина должна быть официально ввезена в РФ и впервые приобретена у официального дилера KIA. Кроме того, авто должно иметь прозрачную историю послепродажного обслуживания с сервисной книжкой с отметками о прохождении ТО. Машина должна будет пройти техническую диагностику, не попадать в серьезные ДТП, под которыми подразумевается последствия в виде изменения геометрии кузова или ремонт систем безопасности. У автовладельца должен быть на руках оригинал ПТС.

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