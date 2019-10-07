Симферополь, , 14:28 — REGNUM Власти России сосредоточены на обеспечении надёжного энергоснабжения и газификации Крыма. Об этом сообщил министр энергетики РФ Александр Новак во время выступления на «Российской энергетической неделе».

«Сейчас действия России в области энергетики в Крыму направлены на обеспечение надёжного энергоснабжения и газификации региона, а также на создание новых электрогенерирующих мощностей на полуострове, — отметил министр.

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин запустил в марте в эксплуатацию две новые крымские ТЭС и подстанцию «Порт» в Тамани. Балаклавская и Таврическая станции дадут полуострову 940 МВт. Ещё 850 МВт обеспечит энергомост, подключенный к Единой системе энергоснабжения РФ.

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