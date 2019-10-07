Киев, , 14:22 — REGNUM На понедельник, 7 октября, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к доллару США на уровне 24,61 грн, передает корреспондент ИА REGNUM.

По сравнению с предыдущим рабочим днем, 4 октября, курс доллара снизился сразу на 27 копеек.

Напомним, что 30 сентября курс доллара едва не «пробил» психологическую отметку в 24 грн, остановившись на уровне 24,08 грн. Однако потом по причинам политического и экономического характера доллар пошел в резкий рост по уровня почти 25 грн.

«На текущей неделе ожидается рост курса доллара к гривне, наличный доллар в банках может торговаться по 25,2/25,5 грн», — говорится в заявлении компании «Альпари».

Источник отмечают, что за неделю курс доллара к гривне значительно вырос на всех сегментах валютного рынка на 1,9−3,3%.

«Рынок сейчас остается эмоциональным и подверженным риску девальвационного движения. Сохраняющиеся волнения по поводу имплементации «формулы Штайнмайера» и отставка Александра Данилюка могут усилить позиции покупателей», — заявил, в свою очередь, руководитель отдела аналитики Forex Club Андрей Шевчишин.