Сеул, , 14:10 — REGNUM Представители южнокорейской компании Hansae подписали меморандум о взаимопонимании с представителями Wilson College of Textile при гуманитарном университете North Carolina State University (NCSU). Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на представителей компании.

По их словам, на церемонии подписания документа присутствовали более 10 человек, включая генерального директора Hansae Ким Ок Хвана и ректора колледжа Дэвида Хинкса.

Известно, что в рамках меморандума южнокорейская компания организует для студентов и выпускников NCSU посещение дочернего предприятия во Вьетнаме, а также реализует различные семинары по технологиям производства и программы по трудоустройству молодых специалистов.

Кроме того, представители компании намерены финансировать университетский журнал, выпускаемый студентами университета.

«Мы будем активно развивать сотрудничество с известным во всем мире колледжем текстильной промышленности Wilson College of Textile. Посредством различных проектов мы на мерены выйти за рамки и заложить основу для привлечения талантливых людей в текстильную промышленность США», — сообщили представители компании.

Wilson College of Textile — колледж текстильной промышленности, основанный в 1889 году в Северной Каролине и являющийся вторым по величине производителем текстиля в США.