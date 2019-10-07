Владивосток, , 13:56 — REGNUM Российские рыбопромышленники рассматривают возможности расширения географии поставок за счёт рынков Бразилии, Индии и стран Евросоюза, сообщает 7 октября пресс-служба Росрыболовства.

Рыбный экспорт стал предметом обсуждения на панельной сессии XIV Международного конгресса рыбаков во Владивостоке. Выступивший на мероприятии заместитель руководителя Росрыболовства Пётр Савчук сообщил, что специалисты ведомства подготовили реестр экспортеров для организации механизма взаимодействия участников внешнеэкономической деятельности с органами государственной власти в электронной форме по принципу «одного окна».

«Увеличению объема экспорта также будет способствовать расширение географии поставок, перспективными для нас являются рынки Бразилии, Индии, ОАЭ и стран ЕС в части продукции товарной аквакультуры», — сказал он.

Отмечается, что увеличение объёма рыбного экспорта в 5 раз к уровню 2018 года станет возможным при увеличении доли продукции с высокой добавленной стоимостью до 50%. Экспорт продукции товарной аквакультуры будет обеспечен за счет поставок марикультуры (трепанг и гребешок) и осетровой икры.

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