Красногорск, , 14:01 — REGNUM Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (СанПиН) для заведений общепита нужно не переделывать или упрощать, а отменить. Об этом заявил директор департамент Министерства промышленности и торговли России Никита Кузнецов на панельной дискуссии на выставке PIR Expo, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Санитарный контроль IAEA Imagebank

«Я бы сказал так: мы подошли к такому моменту, когда нужно тупо брать и всё отменять, не ждать завтра, послезавтра, а отменять. Это «абы-кабы» не вышло», — сказал Кузнецов.

После отмены правил, считает он, «все вздохнут».

В доказательство своих слов представитель Минпромторга привёл пример оформления доверенности на автомобиль. По его словам, раньше её оформляли нотариально, но с 1994 года стало достаточно письменной доверенности, и никаких отрицательных эффектов от этого не произошло. При этом чиновник признался, что его «раздражают» предложения предварительно взвесить все риски от смягчения требования к заведениям общественного питания.

«Нас раздражает это: «А давайте обсудим, взвесим все риски». Нет, надо брать просто тупо и всё отменить», — заявил Кузнецов.

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