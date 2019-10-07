Москва, , 13:56 — REGNUM По итогам сентября 2019 года российским дилерам Renault удалось продать 13 326 авто, что на 28% выше прошлогоднего результата продаж французской марки. Об этом сообщают данные Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

За период с января по сентябрь 2019 года на российском авторынке было продано 102 479 автомобилей Renault, что на 1% меньше, чем за аналогичный период 2018 года.

По данным АЕБ, французская марка заняла по итогам сентября четвертое место в марочном рейтинге самых продаваемых автомобилей на российском рынке. Доля Renault составила 8,1%, что почти сопоставимо с показателем сентября 2018 года.

Самой продаваемой моделью Renault в России стал седан Logan, продажи которого за сентябрь 2019 года составили 3177 экземпляров (рост в 2,8 раза). Вторую строчку занимает кроссовер Duster. За месяц в России было продано 3137 экземпляров данной модели (-17%). Замыкает тройку лидеров хэтчбек Sandero (2742 ед.; +11%). Реализация кроссовера Kaptur составила 2108 экземпляров, что на 22% меньше, чем год назад показателя годичной давности.

Напомним, во Франции первое место в марочном рейтинге занимает по итогам сентября 2019 года местная марка Renault.

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