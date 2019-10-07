Чебоксары, , 13:49 — REGNUM В Чувашии ООО «Коммунальные технологии» (КТ) признано банкротом. Соответствующее решение вынес Арбитражный суд республики, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Согласно решению суда, 2 октября КТ признаны банкротом, открыто конкурсное производство на шесть месяцев до 2 апреля 2020 года. Исполняющим обязанности конкурсного управляющего назначен Владимир Митюнин.

Отметим, что в августе 2019 года прошло собрание с участием кредиторов и уполномоченных органов, на долю которых приходится 517 226 761 рублей основного долга (97,78% голосов от числа голосов конкурсных кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов). В том числе 340 392 254 рублей задолженности сложилась перед ПАО «Сбербанк», 138 660 047 рублей — перед ПАО «Саровбизнесбанк», 36 842 009 рублей — перед ООО «Газпром межрегионгаз Чебоксары».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, наблюдение в отношении КТ введено в июне 2018 года, а в сентябре того же года деятельность компании по теплоснабжению была прекращена в Чебоксарах, с 1 ноября — по передаче тепловой энергии в Новочебоксарске. Этому предшествовало расторжение договоров аренды из-за просрочки арендных платежей за пользование муниципальным теплосетевым имуществом.

«Коммунальные технологии» зарегистрированы 6 ноября 2003 года, основную операционную деятельность осуществляли с 2006 года.

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