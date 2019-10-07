Душанбе, , 13:33 — REGNUM Таджикистан вошел в топ-20 стран-реформаторов рейтинга Doing Business — 2020, опубликованного Всемирным банком (ВБ). По мнению авторов, Таджикистан показал улучшение показателей сразу по трём индикаторам: «Регистрация предприятий», «Доступ к кредитам» — запуск электронного реестра имущества, находящегося в залоге, «Международная торговля» — принятие мер, позволяющих ускорить оформление документации на экспорт скоропортящейся продукции на таможне.

Помимо Таджикистана среди стран-реформаторов оказались Киргизия, Узбекистан, Азербайджан, Бангладеш, Бахрейн, Джибути, Индия, Иордания, Катар, Кения, Китай, Косово, Кувейт, Мьянма, Нигерия, Пакистан, Саудовская Аравия, Того и Зимбабве.

Напомним, что страны-реформаторы выбираются ВБ с учётом того, сколько реформ, облегчающих ведение бизнеса в стране, было проведено властями и насколько подобные изменения эффективны. В ТОП могут войти лишь государства, в которых изменения произошли в трёх или более из 10 необходимых областей: регистрация предприятий, налогообложение, обеспечение исполнения контрактов, защита прав миноритарных инвесторов, получение кредитов, подключение к системе электроснабжения, регистрация собственности, разрешение неплатежеспособности, международная торговля, разрешение на строительство.