Барнаул, , 13:32 — REGNUM Не слишком хорошую информацию в связи с начавшимся в Алтайском крае отопительным сезоном озвучил сегодня, 7 октября, глава регионального минстроя Иван Гилев. По его словам, которые цитирует «Толк», на сегодняшний день в крае без тепла остаются три детских сада, три школы и одна больница.

Напомним, в Барнауле отопительный сезон начали с 25 сентября. Перед этим, в конце августа, сибирский полпред Сергей Меняйло выражал беспокойство, что в регионе из-за долгов отключенными остаются более 300 котельных.

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В ходе совещания, проведённого в августе 2019 года губернатором Иркутской области Виктором Томенко, поручение тщательно проследить за подготовкой к зиме школ и детсадов было дано не только главам муниципалитетов, но и лично министру образования и науки края Максиму Костенко. На что последний дал обещание, что уже 2 сентября во всех школах края коммунальные системы будут работать без сбоев.

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