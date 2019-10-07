Чебоксары, , 13:28 — REGNUM Чувашии в рамках конкурсного производства ООО «ЧПП-Автоматика» может существенно измениться конкурсная масса. Был оспорен договор купли-продажи недвижимости в Чебоксарах, который оценён между должником и обществом «Океан» в 90 млн рублей. Имущество по решению суда возвращено в конкурсную массу, после чего компания «Океан» направила заявления о включении в реестр требований кредиторов требования в размере 90 млн рублей, а также более 125 млн рублей, так как на объектах недвижимости были «произведены неотделимые улучшения», передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документы. Таким образом, конкурсная масса может «потяжелеть» более чем на 215 млн рублей.

Речь идёт о договоре купли-продажи недвижимости от 4 августа 2014 года, заключенном между «ЧПП-Автоматика» и обществом «Океан», который был признан судами двух инстанций недействительным и применены последствия недействительности сделки в виде обязания последнего вернуть в конкурсную массу 24 объекта недвижимого имущества. В документе отмечается, что «стороны определили общую стоимость передаваемых объектов недвижимого имущества» в 90 млн рублей, «обязательства сторонами исполнены полностью».

Обязанность по возврату объектов недвижимого имущества в конкурсную массу исполнена обществом «Океан» 10 августа 2019 года, в связи с этим компания подала заявление о включении в реестр требований кредиторов требования в размере 90 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, это нежилые здания в Чебоксарах по Канашскому шоссе, 27 (территория мясокомбината) — в частности, пятиэтажное административно-бытовое здание, мясожировой и мясоперерабатывающий корпусы, холодильник, машинное отделение, консервный цех, насосная, водонапорная башня, корпус предубойного содержания скота, убойная, склад аммиака, очистные сооружения.

«После приобретения у должника объектов недвижимого имущества обществом с ограниченной ответственностью «Океан» были произведены неотделимые улучшения на общую сумму 125 238 980 рублей 34 копейки», — говорится в другом заявлении, в котором общество просит включить данную сумму в реестр требований кредиторов.

Напомним, на 11 января 2019 года основным кредитором являлось общество «Инвестрос» (Ленинградская область), на долю которого приходилось 98,61% голосов (226 770 737 рублей из 229 968 225 рублей). Если заявления общеста

Отметим, что решением Арбитражного суда Чувашии в феврале 2017 года общество «ЧПП-Автоматика» признано несостоятельным (банкротом), открыта процедура конкурсного производства. Предприятие было зарегистрировано в мае 2008 года в Чебоксарах с уставным капиталом в 12,5 тыс. рублей, учредителем выступил Геннадий Мохов. Основной вид деятельности предприятия — «торговля оптовая прочими машинами, оборудованием и принадлежностями».

Читайте ранее в этом сюжете: По делу о банкротстве чувашской компании вернут 24 здания