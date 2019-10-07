Киев, , 13:28 — REGNUM По итогам 2018 г. самыми убыточными государственными предприятиями на Украине оказались ПАО «Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины», завод «Арсенал» и Николаевский бронетанковый завод.

Об этом сегодня, 7 октября, сообщает издание «Экономическая правда».

В частности, отмечается, что государственная аудиторская служба в конце июля отчиталась правительству об убытках и потерях государственных предприятий. Любопытно, в каждом предприятии из тройки «лидеров» изначально планировалось получение доходов.

ПАО «Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины», которой в то время управляло Минагрополитики (в новом правительстве аграрное министерство вошла в Минэкономики), получило 1,497 млрд гривен убытков при запланированных 38,7 млн гривен прибыли; ГП «Николаевский бронетанковый завод», которым управляет концерн «Укроборонпром», получило 5 млн гривен убытков при запланированной прибыли в 2,5 млн гривен; завод «Арсенал», органом управления которого является государственное космическое агентство, получил 4,3 млн гривен убытков при плановых 6,3 млн гривен прибыли.

«Когда правительство в очередной раз начнет рассказывать о драйверах роста в виде диджитализированного сельского хозяйства, вернитесь к этому документу», — комментирует ситуацию политический эксперт Валентин Землянский.

Эксперт отмечает, что в стране, где миллионы будут обречены влачить и дальше нищенское существование, директора и начальники указанных предприятий будут «передавать привет согражданам из солнечного Монако», цитирует корреспондент ИА REGNUM.

«Вот пока они не будут понимать, что за такие результаты их перспектива — 10 лет отпуска в солнечном Магадане или на рудниках патриотичных Желтых вод — ничего не изменится», — резюмировал эксперт.