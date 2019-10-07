Сеул, , 13:26 — REGNUM За последний 21 год южнокорейская компания Hyundai Motor продала на рынке Индии 9 млн автомобилей. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Hyundai Motor IndiaLimited.

Hyundai Venue

Известно, что Hyundai Motor основала свое дочернее предприятие в Индии в 1996 году, а с 1998 года начала массовое производство автомобилей Hyundai Atoz, смоделированных на заводе в Ченнае.

Спустя восемь лет, в 2006 году объем продаж компании на индийском рынке превысил отметку в миллион единиц. В 2008 году южнокорейская компания построила на территории страны второй завод, за счет чего объем продаж превысил отметку в 2 млн единиц.

В июне 2018 года совокупный объем продаж Hyundai Motor превысил отметку 8 млн единиц.

По данным Общества индийских автопроизводителей (SIAM), в период с апреля по август 2019 года доля южнокорейской компании на рынке Индии составила 18,4%, что на 2,8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.