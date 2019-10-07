Иркутск, , 13:11 — REGNUM Значительное повышение родительской платы за пребывание детей в детском саду стало поводом доя проведения пикета в Иркутской области. Как сообщаетОТР, несколько десятков человек собрались сегодня, 7 октября, у здания местного муниципалитета.

Как уже сообщало ИА REGNUM, с 1 октября 2019 года руководство ряда детских садов в Иркутском районе решили поднять родительскую плату сразу на 50%. Особенно тяжело стало многодетным семьям: по признанию одной из мам, за двоих воспитанников детского сада ей теперь придётся платить по шесть тысяч рублей ежемесячно, а её зарплата не превышает 15 тысяч рублей. Власти Иркутского района неприятное новшество объясняют ростом цен на питание и бензин для его доставки.

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