Владивосток, , 13:09 — REGNUM Грузооборот Владивостокского морского рыбного порта по итогам работы в январе-сентябре 2019 года составил 3,5 млн тонн, что на 4,1% превышает показатель в аналогичном периоде прошлого года. Об этом 7 октября сообщает пресс-служба предприятия.

Отмечается, что порт удерживает лидирующую позицию по объёмам перевалки рыбопродукции среди портов России за отчетный период. Вместе с тем, предприятие стабильно увеличивает темпы роста перевалки контейнерных грузов. За девять месяцев Владморрыбпорт увеличил контейнерооборот на 33,6% — до 118,4 тыс. единиц в двадцатифутовом эквиваленте.

Как ранее пояснял генеральный директор предприятия Александр Шевченко, высоких результатов порту удаётся добиваться благодаря комплексу управленческих решений и правильно подобранной стратегии развития.

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