Вильнюс, , 13:07 — REGNUM Газопроводы «Северный поток-2» и «Турецкий поток» в ближайшее десятилетие позволят России полностью прекратить транзит газа в Европу через Украину, а Евросоюз станет зависимым от РФ и его внешняя политика ослабнет, тогда как влияние России на ЕС значительно увеличится. Такой прогноз сегодня, 7 октября, на энергетическом форуме в столице Литвы Вильнюсе озвучил прибывший на конференцию секретарь по энергетике США Рик Перри, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

По его словам, «Северный поток-2» совершит «сокрушительный удар» по энергетическому разнообразию и безопасности Евросоюза. Выходом из ситуации он назвал сжиженный природный газ из США и заверил собравшихся, что США будет искать возможности укреплять связи со странами ЕС для поставок СПГ.

Он также анонсировал формирование четырёх рабочих групп и команд экспертов, которые будут работать в сферах возобновляющейся энергетики, атомной энергетики, в вопросах безопасности поставок и укрепления кибербезопасности.