Москва, , 13:04 — REGNUM Уровень зарплаты в российских городах сильно варьируется, при этом больше всего купить на свой заработок могут жители Москвы, Южно-Сахалинска и северных нефтяных городов, а меньше всего — работники южных регионов. При этом размер «серых» зарплат в России составляет 13 трлн руб. В целом картина верная, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель «Информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев.

«Конечно, времена начала 90-х, когда, наверно, все крупные компании, кроме «Сургутнефтегаза», платили налоги в Москве, остались в прошлом. Но Москва остается национальным деловым центром не только для России, но и для большинства стран СНГ. Стать международным финансовым центром Москве помешали санкции.

Ну и, конечно, в нефтяной и газовой сфере зарплаты выше, чем в большинстве отраслей. Плюс работники данных компаний обычно еще являются акционерами своих предприятий, например акции Газпрома во время приватизации предлагались, прежде всего, в газодобывающих регионах, то есть плюс дивиденды.

Конечно, федеральный центр с помощью трансфертов пытается сгладить богатство и бедность регионов. Однако получается это слабо. Радует одно, в советское время было еще хуже. Относительно нормальный выбор товаров был только в Москве, Ленинграде, Прибалтике, столицах союзных республик.

Сама коренная Россия, включая нефтяные Казань и Тюмень, жила, если так можно сказать, на голодном пайке, выбирая между одним сортом сыра и морской капустой. Импорт могли себе позволить только те граждане, у которых была валюта или чеки, чтобы отовариться в магазине «Березка».

В настоящее время власти пытаются выравнивать ситуацию в регионах по доходам населения, поднимают разрушенную экономику, но процесс идет не быстро», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, эксперты выяснили, в каких городах России жители могут позволить себе больше всего сделать покупок на свою зарплату. Оказалось, что самая высокая зарплата в Москве.

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