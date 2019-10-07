Сеул, , 13:09 — REGNUM Южнокорейский производитель шин Kumho Tire удостоен японской премии Good Desing Award 2019. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

По данным источников, южнокорейская компания получила две награды (за шины Ecsta PA51 и Majesty 9 Solution TA91).

«Данная награда является показателем возможностей и технологий компании. Мы продолжим разрабатывать продукты, которые в будущем будут признаны обществом», — сообщили представители компании.

Напомним, что данной премии также были удостоены Samsung Electronics, LG Electronics, Winiadimchae и другие компании.

Good Design Award — японский конкурс промышленного дизайна, проводимый организацией Japan Industrial Design Promotion Organization (JIDPO) и основанный на системе оценки G-Mark System, разработанной министерством экономики, торговли и промышленности Японии в 1957 году.

Читайте ранее в этом сюжете: Несколько компаний Южной Кореи удостоены японской премии Good Design Award