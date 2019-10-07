Бишкек, , 12:57 — REGNUM Доходы республиканского бюджета Киргизии в 2018 году составили 135 млрд 504 млн сомов (126,2 млрд рублей) или 95,7% от запланированного. Об этом заявила министр финансов Бактыгуль Жеенбаева на заседании парламентского комитета по бюджету и финансам.

По ее словам, это на 0,6% или на 797 млн сомов (742 млн рублей) больше показателя 2017 года.

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В то же время, отмечает глава минфина, расходы республиканского бюджета за минувший год без учета специальных средств, внешних грантов и кредитов программы госинвестиций достигли 141 млрд 945 млн сомов (132,2 млрд рублей).

Это, как уточнила Жеенбаева, на 1,5% или на 2 млрд 144 млн сомов (около 2 млрд рублей) больше общего объема затрат республиканской казны за 2017 год.

Таким образом, констатирует министр финансов, республиканский бюджет Киргизии в 2018 году был исполнен с дефицитом в сумме 6 млрд 453 млн сомов (6 млрд рублей) при плановом показателе дефицита 12 млрд 606 млн сомов (более 11,7 млрд рублей).

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