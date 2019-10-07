Лондон, , 12:56 — REGNUM По итогам сентября 2019 года в Великобритании было продано 343 255 новых легковых автомобилей, что на 1,3% выше показателя продаж прошлого года. Об этом отмечает Британское общество автопроизводителей и автодилеров (SMMT).

По мнению экспертов SMMT, рост реализации автомобилей связан с низкой базой 2018 года. Тогда в Евросоюзе вступили в силу новые правила сертификации машин WLTP.

Однако продажи в сентябре 2019 года оказались хуже, чем прогнозировалось. Связано это с политической и экономической нестабильностью из-за Brexit.

С января по сентябрь 2019 года на британском рынке было продано 1 млн 910 тыс. 820 новых легковых авто (-2,5%).

Лидирует в Великобритании по итогам сентября 2019 года американская марка Ford, реализация которой составила 32 522 автомобиля (-2,4%). На второй строчке — немецкий бренд Mercedes-Benz. Реализация автомобилей этого бренда составила 30 398 авто (+0,8%). Замыкает тройку лидеров британского рынка еще одна немецкая марка — BMW (27 834 ед.; — 0,4%). Далее следуют: Vauxhall (27 403 ед., — 5%) и Volkswagen (19 632 ед., +20,6%).

Напомним, в августе 2019 года реализация автомобилей в Великобритании сократилась на 1,6% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

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