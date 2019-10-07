Вильнюс, , 12:39 — REGNUM В Литве практически не осталось собственных источников генерации электроэнергии. Те, которые остались, не способны обеспечить потребности страны, при этом большинство из них устарели и «грязные», не соответствующие экологическим нормам ЕС. Литва полностью зависима от экспорта электричества, по после того, как страна перестанет покупать электроэнергию из Белоруссии и Калининградской области, образуется дефицит, который приведёт к неизбежному резкому увеличению цен для населения. К такому выводу, опросив ряд энергетиков, чиновников и других экспертов, пришёл литовский портал 15min.lt, который сегодня, 7 октября, публикует материал под заголовком «Литва не может сама обеспечить себя электричеством, но вешает замок на Электренай — что нас ждёт?».

ЛЭП Bearas

Речь идёт об электростанции в Электренае, шесть энергоблоков которой уже демонтированы, а последние оставшиеся два — законсервированы и не работают. Остановлена и термофикационная станция Вильнюса. Осталась только Круонисская гидроаккумуляционная станция, но её работа также зависит от уровня воды в бассейне.

В итоге на сегодняшний день в Литве осталась только новая и современная газовая станция с комбинированным циклом в Электренае (455 мегаватт), электростанция на мазуте в Мажейкяе (210 мегаватт), старая термофикационная станция в Каунасе (170 мегаватт), однако разрешение на её эксплуатацию закончится уже в следующем году. Гидроэлектростанция в Каунасе (101 мегаватт), ещё одна на 50 мегаватт у завода по производству азотных удобрений Achema.

Суммарная мощность всех вместе — порядка 1000 мегаватт, то есть в два раза меньше, чем потребности Литвы. В 2019 году Литва 40% потреблённой электроэнергии купила в Белоруссии и Калининградской области.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2020 году, сразу после пуска Белорусской АЭС, Литва намерена остановить работу ЛЭП с Белоруссией, а до 2025 года и из Калининградской области, когда Прибалтика планирует покинуть единую постсоветскую электроэнергетическую систему БРЭЛЛ (Белоруссия — Россия — Эстония— Латвия— Литва), синхронизировав работу с системами континентальной Европы.