Москва, , 12:32 — REGNUM По данным на 1 июля 2019 года самой распространенной моделью легкового авто в России стал седан Lada 2107. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Всего в нашей стране на начало июля зарегистрировано 1,7 млн «семерок». Стоит отметить, что все пять верхних мест топа самых распространенных на российском рынке легковых авто занимают модели АвтоВАЗа. Так, следующие после «семерки» места занимают: Lada 2106 (1,5 млн ед.), Lada 4×4 (1,2 млн ед.), Lada 2109 (849 тыс. ед.), Lada 2110 (828 тыс. ед.). Причем количество первых трех моделей превышает в нашей стране 1 млн экземпляров.

Далее идет корейская модель KIA Rio (793,4 тыс. ед.), которая возглавляет топ самых распространенных иномарок в России.

Кроме того, в рейтинг самых распространенных в России легковых авто также входят: Lada 2114 (772 тыс. ед.), Hyundai Solaris (766,2 тыс. ед.), Ford Focus (746,6 тыс. ед.) и Lada 2105 (723,3 тыс. ед.).

Напомним, топ самых популярных у молодых людей (в возрасте до 35 лет) в РФ автомобилей возглавили, по информации агентства «Автостат», российские модели Lada Samara.

Читайте также: Назван самый популярный автомобильный бренд в России