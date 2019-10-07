Как подтвердил агентству Shana министр нефти Ирана Бижан Зангане, китайская государственная нефтегазовая компания CNPC отказалась от дальнейшей работы на иранском газовом месторождении «Южный Парс 11». Об этом сообщает РИА «Новости».

Тегеран, , 12:30 — REGNUM Как пояснил министр, первоначально Иран хотел привлечь к разработке месторождения иностранный капитал. Теперь проектом «Южный Парс 11» будет заниматься только иранская компания Petropars.

«Южный Парс» — крупнейшее месторождение природного газа в мире. Соглашение о совместной разработке месторождения было подписано в июле 2018 года. Доля французской компании Total в проекте составляла 50,1%, китайской CNPC — 30%, иранской Petropars — 19,9%. Контрактом было предусмотрено, что доля Total, в случае её выхода из проекта, переходит к CNPC.

Французская компания 20 августа 2018 года под давлением американских санкций вышла из проекта. В ноябре того же года её доля перешла к китайской CNPC.

Американские «вторичные» санкции против Ирана распространяются на все страны и компании, продолжающие торговать с Ираном, несмотря на американский запрет. Большинство крупных компаний в мире не могут их игнорировать, поскольку либо торгуют с США, либо пользуются американской финансовой системой.