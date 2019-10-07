Киев, , 12:29 — REGNUM За год доля подержанных автомобилей на первичном авторынке Украины увеличилась до 76%, сообщили в пресс-службе ассоциации «Укравтопром».

По последним данным, в сентябре 2019 года граждане Украины зарегистрировали 23 тыс. импортированных подержанных легковых автомобилей, что на 26% больше показателя годичной давности.

Рейтинг наиболее популярных на Украине машин возглавляет Volkswagen Passat. На втором месте Renault Megane, на третьем — Skoda Octavia.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на сентябрь 2019 года на Украину завезли 371 тыс. автомобилей на общую сумму $2,5 млрд.

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