Москва, , 12:00 — REGNUM Общий рост кредитования граждан в России останется в 2019 году умеренным и составит 10%. Такой прогноз даёт международное рейтинговое агентство Moody's, передают РИА Новости.

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В 2020 году общий рост кредитования граждан в России составит 9%. Это обусловлено ростом объема розничных кредитов. Спрос на корпоративные кредиты останется слабым.

Эксперты Moody's считают, что потребительское кредитование в России вернулось к росту в 2017 году после падения на 7% в 2016 году. Санкции оказывают ограниченное влияние на крупные российские банки

Как сообщало ИА REGNUM, реальные доходы жителей России продолжат падать в 2019 году, несмотря на рост заработной платы.

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