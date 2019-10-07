Ярославль, , 11:58 — REGNUM В Ярославле на ряде улиц не работают светофоры, а ремонтировать и обслуживать их некому. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Светофор Yarregion.ru

Ярославцы пишут в социальных сетях то об одном, то о другом неработающем светофоре.

«Сегодня утром, проезжая перекрёсток улиц Сведлова и Чехова, обнаружил, что светофоры не работают. Сделал звонок дежурному ГИБДД, там пояснили, что у мэрии какие-то проблемы с подрядчиком и договор на обслуживание не заключён. Поставить на все перекрёстки регулировщиков, где не работают светофоры, они физически не могут, но обещали направить туда наряд, чтобы оценить обстановку. Был удивлён. Ведь это безопасность, там на Чехова вечером — просто беда с закрытием Добрынинского путепровода», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM житель Ярославля Валерий Галашин.

Как выяснил корреспондент ИА REGNUM, контракта на обслуживание светофоров, действительно, нет. В августе этого года в результате электронного аукциона победителем на право обслуживать светофоры стала фирма из Челябинска «Гео Плюс». В ходе торгов цена упала с 14 до 10 млн рублей. Однако, как говорят в «Гео Плюс», исполнить контракт фирме не дали.

«В самом начале исполнения контракта заказчик не выполнил свои обязательства и не предоставил нам доступ к автоматизированной системе управления дорожным движением. В частности, не были переданы логины и пароли, необходимые для доступа к системе, техническая документация. Без этого исполнение контракта невозможно. На все наши запросы в агентство по муниципальному заказу и департамент городского хозяйства мы не получили внятных ответов. Вместо этого заказчик выставил нам претензию о том, что мы не исполняем контракт и расторг контракт в одностороннем порядке», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора компании «Гео Плюс» Андрей Поджиганов.

Кроме того, по словам Андрея Поджиганова, на момент начала действия контракта все системы вдруг перестали работать и передавать сигнал в Центр управления. Попытки привлечь прежнего подрядчика к восстановлению системы не дали результата.

«Гео Плюс» обратилась в Ярославское УФАС и прокуратуру, рассмотрение дела назначено на 9 октября. Подрядчик готовит и другие обращения, заявления и иски. В компании говорят, что работают с системами светофоров во многих городах России, и были готовы выполнять услуги по контракту.

«Мы готовим обращение в суд, прокуратуру, и, скорее всего в следственные органы, так как, на наш взгляд, здесь присутствует коррупционная составляющая. По нашему мнению, контракт был подготовлен под определенного подрядчика, и заказчик сделал все, чтобы его исполнение было невозможным», — рассказал Андрей Поджиганов.

ИА REGNUM ждет также комментарий ситуации от мэрии города. Пока же ситуация на ряде перекрестков города близка к критической.

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