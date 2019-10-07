Манама, , 11:54 — REGNUM 6 октября в Манаме прошел третий корейско-бахрейский бизнес-форум. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

По данным источников, в мероприятии, прошедшем при поддержке посольства Южной Корее в Бахрейне и Торгово-промышленными палатами двух стран, приняли участие около 150 человек, включая представителей Корейского агенства содействия торговле и инвестициям (KOTRA) и Совета по экономическому развитию Бахрейна.

Известно, что цель бизнес-форума заключалась в изучении деловой и инвестиционной среды и обсуждения вопросов сотрудничества с представителями бахрейнских компаний.

Кроме того, по завершению мероприятия стороны выразили надежду, что данный форум поспособствует укреплению экономического сотрудничества между странами, а также поиску перспективных направлений для сотрудничества.