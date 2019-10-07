Москва, , 11:40 — REGNUM Янтарь и косметика — самые популярные категории покупок у китайских туристов, посещающих Россию. На эти виды товаров приходится около трети всех транзакций китайцев через WeChat Pay и Alipay, сообщают аналитики платежной системы Sendy и ИT-компании «Эвотор».

Туристы на Красной площади Дарья Антонова © ИА REGNUM

С января по сентябрь 2019 года включительно китайские туристы в среднем потратили на покупки в Москве 24,6 тыс. рублей, в Санкт-Петербурге — 19,9 тыс. рублей, во Владивостоке — 13,6 тыс. рублей.

При этом 30% трат приходится на приобретение янтаря и косметики. В число самых популярных покупок также вошли ювелирные украшения (12%), сувениры (8%), алкоголь (6%) и шоколад (5%).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее директор музея-заповедника «Царское село» Ольга Таратынова рассказала о большом потоке китайских туристов, желающих посетить Янтарную комнату в Екатерининском дворце.

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