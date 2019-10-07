Киев, , 11:26 — REGNUM Запасы природного газа в украинских подземных хранилищах (ПХГ) в настоящий момент составляют 20,67 млрд кубометров топлива.

Соответствующую информацию сегодня, 7 октября, обнародовал оператор газотранспортной системы Украины, госкомпания «Укртрансгаз», передает корреспондент ИА REGNUM.

Источник отмечает, что запасы газа в ПХГ на 26,4% больше, чем на аналогичную дату 2018 г., при этом украинские газовые хранилища сейчас заполнены на 66%.

Напомним, что в Киеве считают, что при запасах газа более 20 млрд кубометров топлива Украина сможет пройти отопительный сезон без проблем вне зависимости от того, как будет развиваться ситуация с транзитом российского газа. После достижения отметки в 20 млрд кубометров топлива премьер-министр страны Алексей Гончарук поставил новую цель — 21 млрд кубометров газа в ПХГ.

Между тем, эксперты отмечают, что реально количество газа, которым располагает Украина на зиму, гораздо меньше, чем заявляют власти страны. Отмечается, что в ПХГ есть «буферный» газ (примерно 6 млрд кубометров) и газ других компаний в режиме таможенного склада (примерно 7 млрд кубометров). Компании-владельцы такого газа в зимний период смогут выставить «Нафтогазу» любую цену за свой газ — хоть 400, хоть 500 долл. за тысячу кубометров, а если транзит остановится, то кризисная ситуация приведет к росту цен на газ на рынке до 600−800 долл. за 1000 кубометров.

Отопительный сезон на Украине традиционно начинается в середине октября, так что для выполнения поручения Гончарука у «Нафтогаза» остается около недели.