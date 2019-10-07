Посёлок городского типа Крестцы, Новгородская область, , 11:20 — REGNUM В Новгородской области сегодня, 7 октября, на крупнейшем птицеводческом комплексе региона ООО «Белгранкорм — Великий Новгород» состоялся запуск завода по сушке и гранулированию биокомпоста. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре правительства региона, это первое производство в России, созданное на основе японских технологий.

Инвестиционный проект по производству органических удобрений реализован совместно с японской компанией «Кошин Инжиниринг Ко». Исполнительный директор компании Казунори Сумия пояснил, что компания является поставщиками «технологии, построенной вокруг естественной работы бактерий», а также необходимого оборудования. Переработка куриного помёта в ценное органическое удобрение по этой технологии проводится уже в 33 странах мира. В Крестецком районе Новгородской области, на птицеводческом комплексе «Белгранкорм», эта технология будет опробована впервые в России.

Губернатор Новгородской области Андрей Никитин подчеркнул, что проблема утилизации куриного помёта есть практически в каждом регионе России. В Новгородской области проект позволит значительно улучшить экологическую ситуацию в Крестецком районе — об этом власти неоднократно просили местные жители.

Председатель совета директоров агрохолдинга «БЭЗРК-Белгранкорм» Александр Орлов пояснил, что компания занимается органическими удобрениями более 20 лет, но, главным образом, в Белгородской области, где находятся основные производственные мощности агрохолдинга и где обрабатывается 64 тыс. гектаров земель.

«В Новгородской области — хороший птицекомплекс, но земли мало, при этом на 1 кг мяса птицы в живом весе приходится 1,3 — 1,4 кг куриного помёта», — пояснил Орлов. По его словам, 50% полученных удобрений будет вывозиться из Новгородской области на поля агрохолдинга в Белгородской области. В перспективе удобрение намерены продавать, в том числе в розницу.

Напомним, предприятие ООО «Белгранкорм — Великий Новгород» занимается производством мяса птицы, молочным животноводством и растениеводством. Работает на территории Новгородской области 12 лет, входит в агрохолдинг «БЭЗРК — Белгранкорм».