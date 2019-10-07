Киншаса, , 11:16 — REGNUM Международный валютный фонд (МВФ) намерен возобновить финансовое сотрудничество с правительством ДР Конго в ближайшие полгода. Об этом сообщает в понедельник, 7 октября, информационное агентство Reuters.

В официальном заявлении, последовавшем за заседанием совета министров ДР Конго, пресс-служба правительства страны заявила, что: «МВФ в течение шести месяцев рассмотрит краткосрочный план правительства».

По информации агентства Bloomberg, премьер-министр ДР Конго Сильвестр Илунга заявил, что МВФ рассматривает возобновление финансовых отношений с ДР Конго после двусторонних переговоров.

В своем докладе «Консультационная статья IV», выпущенном ранее на этой неделе, представители МВФ сообщили, что лидеры организации приветствуют новые переговоры с Киншасой, особенно отмечая, что политические изменения в стране вселяют надежду в то, что произойдет укрепление бюджетной сферы, рост финансового сектора, а также будет проведена успешная борьба с коррупцией и нищетой.

Кроме того, в докладе МВФ отмечалось, что «ДР Конго нуждается в поддержке мирового сообщества в предоставлении необходимых ей возможностей».

В соответствии с заявлениями местных СМИ, никакой дополнительной информации предоставлено не было.

Напомним, что МВФ прекратил оказывать помощь ДР Конго семь лет назад, когда страну возглавлял президент Жозеф Кабила, после того, как власти отказались предоставить полную информацию о продаже природных ресурсов иностранным компаниям.