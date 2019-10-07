Рига, , 11:08 — REGNUM Латвия стала членом еврозоны с 1 января 2014 года, тогда же начался процесс обмена латов на евро. По подсчётам Банка Латвии, на конец сентября текущего года на руках у населения ещё остается 86,5 млн латов стоимостью 123,1 млн евро. Об этом пишет Dienas Business.

Отмечается, что за пять лет из обороты Латвии было изъято 39% всех латовых монет, стоимостью 39,8 млн евро, и 96% банкнот стоимостью 1,336 млрд евро.

Общий вес монет, которые находятся у населения, составляет 783 тонны. Львиную долю в этом объеме занимают монеты самого маленького номинала.

Банк Латвии продолжает обмен оставшихся по официальному курсу без взимания комиссии. Обменять также возможно и поврежденные купюры.