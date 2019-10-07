Махачкала, , 10:58 — REGNUM Паромное сообщение между Махачкалой и туркменским городом Туркменбаши планируется открыть весной 2020 года. Ожидается, что паром сможет перевозить до 1 млн тонн грузов в год. Об этом сообщил врио министра экономики и территориального развития Дагестана Гаджи Султанов.

По словам чиновника, сейчас вопрос запуска сообщения прорабатывается Махачкалинским морским торговым портом и туркменской компанией ОАО «Туркмен милли логистик».

«У нас появляются возможности по загрузке этого парома по обратному пути. Это рис, безалкогольные напитки, минеральная вода, продукция наших промышленных предприятий. Из Туркмении будут транзитные грузы, которые сначала через наш порт, а потом через Новороссийск будут уходить в Европу», —цитирует ТАСС Гаджи Султанова.

Напомним, паромное сообщение между Махачкалой и Туркменбаши было запущено в 2002 году, однако из-за финансовых трудностей просуществовало оно не более одного года.

Читайте также: Иран желает наладить паромное сообщение с дагестанским Дербентом

Как сообщало ИА REGNUM, в середине ноября 2018 года во время рабочей поездки в Дагестан торговый представитель России в Туркмении Александр Елизаров сообщил, что паромное сообщение между Махачкалой и Туркменбаши планируется запустить во второй половине 2019 года.

В августе текущего года на полях первого Каспийского экономического форума советник министра иностранных дел Туркмении Сердар Дурдыев заявил, что республика рассчитывает наладить паромное сообщение с рядом субъектов РФ, в том числе с Дагестаном.

Читайте ранее в этом сюжете: Туркмения работает над запуском паромного сообщения с регионами России