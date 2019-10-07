Волгоград, , 11:13 — REGNUM Общий ожидаемый урожай зерновых культур в Волгоградской области в 2019 году составит порядка 4,4 млн тонн. Такие данные привёл на оперативном совещании по вопросам АПК глава региона Андрей Бочаров. Задачи по обеспечению продовольственной безопасности области, поставленные правительством России, выполнены, сообщили 7 октября в пресс-службе администрации региона.

Волгоградские аграрии уже собрали 4,3 млн тонн зерновых культур, продолжается уборка поздних сортов. По итогам года планируется собрать свыше миллиона тонн овощей открытого грунта, при этом значительная часть будет собрана промышленным способом. Губернатор поручил профильному ведомству в ускоренные сроки, до наступления неблагоприятных погодных условий, завершить уборку поздних культур, а также осенний сев — всего предстоит посеять 1,6 млн гектаров озимых.

За пять лет общий размер бюджетного финансирования сферы волгоградского АПК составил 22,8 млрд рублей. Среднегодовой валовой сбор зерна составляет не менее четырех млн тонн, а это позволяет полностью обеспечивать потребности внутрирегионального рынка, а также наращивать экспорт.