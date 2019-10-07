Абакан, , 10:52 — REGNUM Весьма эмоциональную речь позволил себе произнести 79-летний председатель Верховного совета (парламента) Хакасии Владимир Штыгашев, выступая 4 октября на публичных слушаниях по проекту бюджета РФ в Совете Федерации.

Владимир Николаевич Штыгашев Пресс-служба Верховного Совета Республики Хакасия

«В Хакасии добывается доходов 250 млрд рублей. А бюджет собственных доходов — 21 млрд», — заявил спикер Верховного совета, подчеркнув, что Хакасия, а также Мордовия и Кострома «звучат во всех залах, в Думе, здесь (в Совфеде — прим. ИА REGNUM) уже года три».

"Хватит уже позорить эти субъекты, остановитесь», — продолжил Штыгашев .

Он подчеркнул, что Саяно-Шушенская ГЭС в Хакасии вырабатывает электроэнергии, «как 22 Днепрогэса»:

«Нам больше бы ничего не надо, прокормили, развили бы всю Хакасию. А он платит налогов меньше, чем маленький пивзаводик».

Председатель Верховного совета задался вопросом, кто придумал аббревиатуру КГН — консолидированные группы налогоплательщиков:

«Каким законом она определяется сегодня в стране? Либо их ставят в офшорах, эти КГН, либо здесь в центре или там, где нужно было. Надо это всё остановить».

Также Штыгашев «прошёлся» по угольным компаниям:

«У нас есть угольные компании. Они добывают около 30 млн тонн угля. Это второй регион после Кузбасса. Понимаете? А платят, опять же, налогов на прибыль меньше, чем пивзавод. Они добывают и всё продают за рубеж и оставляют лунный ландшафт».

По мнению Владимира Штыгашева, «с помощью федеральных законов они уходят от налогов»:

«Я уже говорил два года назад, к сожалению, ну пальцем не пошевелил никто. Ни Федеральное Собрание в лице двух палат, ни правительство РФ».

В завершение спикер хакасского парламента ещё раз подчеркнул, что «сегодня многие компании уклоняются от уплаты самого главного налога — налога на прибыль»:

«А всё остальное — это слезы Ярославны на китайской стене».

На эмоциональную речь Владимира Штыгашева отреагировала спикер Совфеда Валентина Матвиенко. Она заявила, что «будет поручение ФНС специально разобраться, что происходит с налогами в Республике Хакасия».

Также спикер пообещала, что если информация Штыгашева подтвердится, то в Хакасии будут приняты «соответствующие меры».

Напомним, Владимир Штыгашев, которому в октябре 2019 года исполняется 80 лет, избирался депутатом Верховного совета Хакасии первого, второго, третьего, четвертого, пятого, шестого созывов. Многолетний председатель республиканского парламента. В своих выступлениях он уже проходился с критикой по федеральным властям.

В частности, вызвала оживлённую дискуссию речь Штыгашева в ходе заседания Совета законодателей при Федеральном Собрании в декабре 2017 года о бюджетной политике региона и реструктуризации долгов.

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Добавим, по данным Минфина РФ, госдолг Хакасии по состоянию на 1 сентября 2019 года составлял 21,446 млрд рублей. В январе 2018 года стало известно, что расходы бюджетных средств Хакасии из-за большого объёма накопленных долгов берёт под контроль Федеральное казначейство.

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