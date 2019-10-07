Додома, , 10:49 — REGNUM Власти Танзании обнаружили четыре новых газовых месторождения, которые могут обладать большим ресурсным потенциалом. Для их дальнейшего исследования правительство привлекло инвесторов, передает ВВС Swahili со ссылкой на заявление министра энергетики Танзаниина саммите по нефти и газу 2019.

По словам Медарда Калемани, новые месторождения — Нториа, Сонгосонго, пляж Мнази и Раву.

«Эти месторождения обладают огромным потенциалом, после разработки они могут давать вплоть до 5,2 триллионов кубических футов газа (147,3 миллиардов кубометров)», — заявил он.

Если их начнут разрабатывать, то общий объем добытого в Танзании газа увеличится с 57,5 триллионов кубических футов (1,6 триллионов кубометров) до 62,7 триллионов кубических футов (1,7 триллионов кубометров).