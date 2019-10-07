Мадрид, , 10:39 — REGNUM Прокуратура Испании намерена допросить российского бизнесмена Михаила Фридмана, которого обвинили в нарушении законов страны при попытке приобрести разработчика мобильных сервисов Zed World Wide (ZWW) в 2016 году, сообщает Financial Times.

В представлении суду прокурор по борьбе с коррупцией Хосе Гринда Гонсалес назвал действия против испанской ZWW «захватом». В свою очередь Фридман заявил, что не пытался приобрести ZWW.

В прокуратуре считают, что Фридман мог совершить действия, направленные на ухудшение показателей ZWW, чтобы в дальнейшем приобрести компанию по существенно заниженной цене в €20 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Forbes, самым богатейшим жителем Лондона, который называют свое рода Меккой для миллиардеров, стал российский предприниматель, основателя компании «Альфа-Групп» Михаил Фридман. Его состояние оценивается в $15 млрд.

Читайте также: Михаил Фридман возглавил список богатейших людей Лондона по версии Forbes