Орск, Оренбургская область, , 10:34 — REGNUM В Орске Оренбургской области запретили управляющей компании выводить жилые дома из-под управления. ООО «Орск-Никель» является одним из крупных должников за энергоресурсы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Группы «Т Плюс» в регионе.

По словам энергетиков, постановление службы судебных приставов о запрете исключит уклонение от уплаты компанией своих догов, объем которых в общей сложности составляет более 900 тыс. рублей.

ООО «Орск-Никель» за тепло и горячее водоснабжение задолжало более 230 тыс. рублей, за электричество — свыше 700 тыс. рублей.

В филиале «Т Плюс» подчеркнули, что официальный запрет на досрочное прекращение деятельности УК и вывод жилого фонда странней организации является прецедентом в ргеионе.