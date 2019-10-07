Москва, , 10:33 — REGNUM Московский арбитраж частично удовлетворил иск ФГУП «Главное военно-строительное управление №7» к ПАО «Московский индустриальный банк», взыскав более 81,94 млн неустойки по контракту на реконструкцию объектов федеральной собственности в аэропорту «Елизово» (Петропавловск-Камчатский). Банк выступал гарантом по договору с АО «Система», выдав банковскую гарантию. Решение может быть обжаловано, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В сентябре 2013 года между госпредприятием, которое тогда называлось ФГУП «ГУ СДА» Минобороны России, и АО «Система» был заключён договор субподряда на работы, связанные с реконструкцией «Елизово». Для надлежащего исполнения обязательств по указанному договору банком была выдана банковская гарантия на сумму свыше 293,692 млн рублей со сроком действия гарантии до 30 июня 2016 года. Исполнитель не выполнил свои обязательства в части срока реконструкции, поэтому ФГУП выставило банку требование об уплате. В банке на претензии госпредприятия ответили, что «до предъявления требования оригинал банковской гарантии возвращен в ПАО», а значит «обязательство гаранта по независимой банковской гарантии прекращено».

Истцом начислена неустойка в размере 135 979 406 рублей 75 копеек, но суд снизил сумму до 81 940 074 рублей 48 копеек.

Иные подробности спора пока неизвестны, решение ещё может быть обжаловано.

Решением по другому делу с банка было взыскано 293 692 023 рубля 22 копейки задолженности и 211 751 948 рублей 74 копеек неустойки. Решение было вынесено в марте 2019 года, спор касался того же объекта.

Напомним, международный аэропорт «Елизово» входит в холдинг «Аэропорты Регионов». Модернизация авиагавани предполагает строительство нового терминала, который планируют сдать в 2022 году. Объем частных инвестиций планируется на уровне более 10 млрд рублей.