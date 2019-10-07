Владивосток, , 10:31 — REGNUM Три территории опережающего развития (ТОР) в Приморском крае — «Надеждинская», «Михайловская» и «Большой камень» — получат собственный стратегический план в связи с повышенным интересом инвесторов, сообщает пресс-служба Минвостокразвития России.

Подготовкой документа займутся специалисты Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АНО АПИ) и Корпорации развития Дальнего Востока (КРДВ). По словам главы АНО АПИ Леонида Петухова, стратегия будет охватывать период пять-шесть лет и позволит реализовать новые проекты очередями.

В ведомстве отметили, что к настоящему времени по территориям Приморья заключено 87 соглашений на 366 млрд рублей, запланировано создание около 24 тысяч рабочих мест. Создание объектов инфраструктуры для них будет стоить порядка 16 млрд рублей. Такие показатели, подчёркивают в АНО АПИ, превышают планируемые ранее, поэтому к инфраструктуре стали предъявляться более высокие требования.

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