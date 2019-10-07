Якутск, , 10:28 — REGNUM Строительство возобновляемых источников энергии и созданию гибридных энергоустановок намерены начать в регионах Дальнего Востока с децентрализованным электроснабжением, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в «РусГидро».

Якутия Geomosk

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Представители «РусГидро», Фонда развития Дальнего Востока и ООО «Хевел Энергосервис"подписали соглашение о сотрудничестве.

«В результате реализации проекта будет снижена зависимость отдалённых территорий от дорого привозного топлива. Начнётся строительство станций солнечной генерации с автоматизированными системами управления. Пилотным регионом выбрана Якутия», — пояснили в компании.

Как сообщало ИА REGNUM, в ремонт и модернизацию предприятий «Русгидро» в 2019 году вложило 23,6 млрд рублей, ТЭС и электрических сетей — 27,7 млрд рублей. Также в процессе подготовки к отопительному сезону компания в полном объёме запаслась материально-техническими ресурсами.