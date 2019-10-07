Ташкент, , 10:23 — REGNUM С 2020 года в Узбекистане планируют начать поэтапное создание зерновых кластеров, сообщает 7 октября издание Norma. uz со ссылкой на соответствующее постановление правительства республики.

Кластеры планируется формировать через выращивание зерновых колосовых культур или закупки их на договорной основе между фермерскими хозяйствами и животноводческими, птицеводческими и другими хозяйствами по переработке зерна.

Планируется, что предложение по организации зернового кластера для урожая следующего года будет формироваться до 1 сентября. Кроме того, зерновым кластером будут представлены различные льготы.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам 2020 года урожай зерновых культур в Узбекистане прогнозируется на уровне 7,639 млн тонн. Средняя урожайность должна составить 62 центнера с гектара.

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