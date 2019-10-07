Оренбург, , 10:20 — REGNUM В Оренбургской области отмечен рост объемов энергии, которую вырабатывают солнечные электростанции, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Группы «Т Плюс» в регионе.

За девять месяцев 2019 года солнечные станции выработали более 150 млн киловатт-часов энергии, что в три раза превышает прошлогодний показатель.

Положительная динамика связана с запуском новых объектов зеленой энергетики — Новосергиевской и Сорочинской солнечных электростанций. Наиболее продуктивными месяцами названы май и июнь.

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