Москва, , 10:12 — REGNUM В Москве вырос интерес к городским помещениям со стороны малого и среднего бизнеса, сообщил корреспонденту ИА REGNUM вице-мэр Москвы Владимир Ефимов.

«Представители малого и среднего предпринимательства все чаще арендуют городские помещения по льготным ставкам аренды. Число объектов, арендованных малым бизнесом в Москве за третьего квартала этого года, уже в 2,6 раз превысило число арендованных помещений за весь 2018 год», — сказал он.

По его словам, за девять месяцев 2019 года Москва реализовала на торгах на право заключения договоров аренды 391 нежилое помещение общей площадью 41 тыс. кв. м по начальной ставке, 5 тысячи рублей за 1 кв. м в год, а также 196 нежилых помещений общей площадью 29,7 тыс. кв. м по начальной ставке одна тысяча рублей за 1 кв. м в год. Общая сумма аренды по итогам таких аукционов превысила 570 млн рублей.

Как пояснил ИА REGNUM министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман, по итогам трёх кварталов 2019 года наиболее востребованными в этой категории оказались помещения на востоке, юге и юго-западе столицы. Популярные размеры помещений — от 40 до 80 квадратных метров.