Сеул, , 10:12 — REGNUM Южнокорейская авиакомпания Air Busan запустит первые рейс в Китай. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой представителей компании.

По их словам, запуск новых рейсов обусловлен сокращением авиарейсов в Японию и жесткой конкуренцией среди бюджетных авиакомпаний.

Известно, что новый маршрут Инчхон — Нинбо будет выполняться три раза в неделю (по вторникам, пятницам и субботам) с 12 ноября, а рейс Инчхон — Шэньчжэнь — шесть раз в неделю (за исключением вторника) с 13 ноября.

Кроме того, в ближайшее время южнокорейская компания намерена запустить еще несколько авиарейсов в Юго-Восточную Азию по следующим направлениям: Инчхон — Чэнду, Инчхон — Себу (Филиппины), Инчхон — Гаосюн (Тайвань).